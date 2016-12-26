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Yusuf kızardı!
26 Aralık 2016 , 20:31
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Trabzonspor
AJANSSPOR - Trabzonsporlu Yusuf Erdoğan, Fenerbahçe maçının 27. dakikasında doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Fenerbahçe atağında De Souza, ceza sahası içine gelen topa kafayı vurdu ve kaleye giden meşin yuvarlağı direk dibinde bulunan Yusuf Erdoğan elle kesti.
Hakem Ali Palayıbık penaltı kararı verirken, Yusuf'a da doğrudan kırmızı kart çıkardı. 29. dakikada atışı kullanan Fernandao, Fenerbahçe'yi 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.
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- Spor Toto Süper Lig
- Trabzonspor
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