Başakşehir'in Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'ye transfer olacağı yönündeki haberlerin ardından konuştu.

Fenerbahçe'nin fizik anlamda ligin en iyi takımı olduğunu belirten Avcı, Emre Belözoğlu ile ilgili çıkan haberler hakkında Gamaspor'a yaptığı açıklamada, " Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'ye gitmek gibi bir düşüncesinin olduğunu düşünmüyorum. Bizim böyle bir tasarrufumuz yok. Emre Belözoğlu ile bire bir çalıştığınızda dünya çapında bir oyuncu olduğunu fark edebiliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Abdullah Avcı, ligin ikinci yarısında oynanacak ilk 5 maçtaki sonuçların ligdeki rotalarını belirleyeceğini de sözlerine ekledi.