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Advocaat çılgına döndü!
27 Aralık 2016 , 09:38
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Fenerbahçe
Trabzonspor - Fenerbahçe maçında Sarı - lacivertli ekibin teknik direktörü Advocaat çileden çıktı. Mücadelenin 10. dakikasında bir pozisyonda Fenerbahçeli futbolcu Lens'in düşürüldüğünü iddia eden Advocaat çıldırdı.
Hollandalı teknik adam önce yerdeki su şişesini tekmeledi sonra 4. hakem Tolga Özkalfa'ya doğru koştu ve itirazlarını uzun süre devam ettirdi.
Hürriyet
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