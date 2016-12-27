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Advocaat çılgına döndü!

Tarih27 Aralık 2016 , 09:38

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Advocaat çılgına döndü!

Trabzonspor - Fenerbahçe maçında Sarı - lacivertli ekibin teknik direktörü Advocaat çileden çıktı. Mücadelenin 10. dakikasında bir pozisyonda Fenerbahçeli futbolcu Lens'in düşürüldüğünü iddia eden Advocaat çıldırdı.

Hollandalı teknik adam önce yerdeki su şişesini tekmeledi sonra 4. hakem Tolga Özkalfa'ya doğru koştu ve itirazlarını uzun süre devam ettirdi.

Hürriyet

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