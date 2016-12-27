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Ahmet Çalık için takas önerisi!

Tarih27 Aralık 2016 , 09:28

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Ahmet Çalık için takas önerisi!

Galatasaray yönetimi, transfer gündemindeki Ahmet Çalık için Gençlerbirliği'ne teklif yapmaya hazırlanıyor... Sarı- Kırmızılılar'ın Başkent kulübüne Cavanda, Salih Dursun ve bir miktar para teklifinde bulunacağı gelen bilgiler arasında..

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