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Ahmet Çalık için takas önerisi!
27 Aralık 2016 , 09:28
Galatasaray yönetimi, transfer gündemindeki Ahmet Çalık için Gençlerbirliği'ne teklif yapmaya hazırlanıyor... Sarı- Kırmızılılar'ın Başkent kulübüne Cavanda, Salih Dursun ve bir miktar para teklifinde bulunacağı gelen bilgiler arasında..
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