Babel resmen Kartal!

Beşiktaş’ın, her konuda anlaşma sağladığı ve İstanbul’a getirdiği Ryan Babel’e apar topar imza attırdığı ortay çıktı. Her konuda anlaşılmasına ve ortada bir sorun bulunmamasına karşın Siyah-Beyazlılar, Çin takımlarının devreye girdiğini öğrendiği için Hollandalı oyuncuya pazar akşamı 2,5 yıllık sözleşme imzalattı.

Habertürk