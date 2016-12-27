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Babel resmen Kartal!

Tarih27 Aralık 2016 , 09:47

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Babel resmen Kartal!

Beşiktaş’ın, her konuda anlaşma sağladığı ve İstanbul’a getirdiği Ryan Babel’e apar topar imza attırdığı ortay çıktı. Her konuda anlaşılmasına ve ortada bir sorun bulunmamasına karşın Siyah-Beyazlılar, Çin takımlarının devreye girdiğini öğrendiği için Hollandalı oyuncuya pazar akşamı 2,5 yıllık sözleşme imzalattı.

Habertürk

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