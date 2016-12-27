Lig Ana Sayfa
Lig Puan Durumu
Lig Fikstürü
Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» Spor Toto Süper Lig

Başkan Ali Ay'dan flaş transfer açıklaması!

Tarih27 Aralık 2016 , 14:20

Yorum
Başkan Ali Ay'dan flaş transfer açıklaması!

Bursaspor Başkanı Ali Ay Gençlerbirliği maçının hemen sonrasında özel açıklamalarda bulundu. Ali Ay, Vieux Sane ile yolların ayrılacağını açıkladı.

Ay, “Acil olarak sağbek transferi yapacağız. Advincula gelse bile bu transfer gerçekleşecek” diye konuştu. Ali Ay takımdan gönderilecek diğer futbolcular için de bugün açıklama yapacaklarını söyledi.

HİBRİT ÇİM OLACAK

Kredi başvurusunun onaylandığını söyleyen Ali Ay, “Oyuncularımızın eylül ve ekim ayı ödemelerinin tamamını yaptık” dedi. Sakatlıklarla ilgili kulüp doktorunun suçu olmadığına vurgu yapan Ali Ay, “Sakatlıkların birçoğu zeminle alakalı. Bu hafta yurtdışından çim uzmanları gelecek. Bunu ilk kez buradan açıklıyorum. Özlüce ve Timsah Arena’nın zemini hibrit olacak” ifadelerini kullandı. 

(Bursa Hakimiyet)

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri

me