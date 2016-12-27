Başkan Ali Ay'dan flaş transfer açıklaması!

Bursaspor Başkanı Ali Ay Gençlerbirliği maçının hemen sonrasında özel açıklamalarda bulundu. Ali Ay, Vieux Sane ile yolların ayrılacağını açıkladı.

Ay, “Acil olarak sağbek transferi yapacağız. Advincula gelse bile bu transfer gerçekleşecek” diye konuştu. Ali Ay takımdan gönderilecek diğer futbolcular için de bugün açıklama yapacaklarını söyledi.

HİBRİT ÇİM OLACAK

Kredi başvurusunun onaylandığını söyleyen Ali Ay, “Oyuncularımızın eylül ve ekim ayı ödemelerinin tamamını yaptık” dedi. Sakatlıklarla ilgili kulüp doktorunun suçu olmadığına vurgu yapan Ali Ay, “Sakatlıkların birçoğu zeminle alakalı. Bu hafta yurtdışından çim uzmanları gelecek. Bunu ilk kez buradan açıklıyorum. Özlüce ve Timsah Arena’nın zemini hibrit olacak” ifadelerini kullandı.

(Bursa Hakimiyet)