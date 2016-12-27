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Ben Arfa'da flaş gelişme!
27 Aralık 2016 , 10:43
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AJANSSPOR - Fenerbahçe'nin sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağlayacağı iddia edilen Hatem Ben Arfa hakkında Fransız basınından çarpıcı bir iddia geldi.
Fransa'nın saygın gazetelerinden L'Equipe'te yer alan haberde; yazın Paris Saint Germain'e gelen Ben Arfa'nın, Ocak ayı transfer döneminde takımda kalmaya kararlı olduğu belirtildi. Yıldız oyuncunun, Paris Saint Germain'in ilk 11'inde kendisine yer bulacağına inandığı belirtildi.
PSG'nin, 29 yaşındaki hücum oyuncusu için Fenerbahçe'den teklif aldığı kaydedilirken, Türk basınında yazanın aksine Ben Arfa'nın Fenerbahçe'ye transferinin ihtimal dahilinde olmadığı vurgulandı:
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