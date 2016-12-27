Beşiktaş teklifini sundu!

Transfer çalışmalarına Hollandalı kanat oyuncusu Ryan Babel ile el sıkışarak hızlı bir başlangıç yapan Beşiktaş, savunmaya yapacağı takviye konusunda girişimlerini sürdürüyor.

Shaktar Donetsk'in defans oyuncusu Yaroslav Rakitskiy için harekete geçerek teklifte bulunan siyah beyazlılar, Ukraynalı futbolcudan henüz yanıt alamadı.



Rakitskiy konusunda fazla ısrarcı olmayan Beşiktaş, yaptığı teklifin üzerine çıkmayı düşünmüyor ve bu transferi gerçekleşmemesi halinde alternatif isimler için de girişimlere başlayacak.





Samuel Eto'o için de Antalyaspor'a teklifini sunan Beşiktaş, Kamerunlu yıldız için Trabzonspor'un da devreye girmesiyle gözünü Akdeniz ekibinden bugün yarın gelecek yanıta çevirdi. Siyah beyazlılar Antalyaspor'dan gelecek yanıta göre transferde izlenecek rota da netleşecek.



Bu arada takımdan düşünülmeyen oyunculara da henüz resmi bir teklif yok. Gelecek olan tekliflere göre kadroda düşünülmeyen isimler kiralık olarak başka takımlara gönderilebileceği belirtildi.



Beşiktaş 28 Aralık 2 Ocak arası yapacağı tatilin ardından ikinci yarı hazırlıklarına başlayacak ve Antalya'da kampa girecek. Siyah beyazlıların kampta iki hazırlık maçı oynayacak.



Kamp sonrası İstanbul'da oynanacak bir hazırlık maçının gelirinin de şehit ailelerine bağışlanması planlanıyor.

Litgtv