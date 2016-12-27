Beşiktaş'a 5 milyonluk cevap!

AJANSSPOR- Boca Juniors, Beşiktaş'ın sol beke alternatif olarak düşündüğü Frank Fabra için bonservis ücretini belirledi.

Arjantin'in ünlü Olé gazetesinde yer alan habere göre Fabra'nın bonservisinin yarısı için Ocak 2016'da 1.8 milyon Dolar ödeyen Boca, onun için en az 5 milyon Dolar talep ediyor. Yönetim kanadının bu rakamdan daha azına Fabra'yı satmayı düşünmediği ayrıca 25 yaşındaki oyuncuya Çin ve Avrupa'dan da teklifler olduğu kaydedildi.

Şu anda Meksika'nın Cancun şehrinde tatilde olan yıldız futbolcunun 5 Ocak'ta Boca'nın hazırlık kampına katılacağı bildirildi.

Independiente Medellin'den transfer edilen Kolombiyalı sol bek bu sezon 9 lig maçında görev alırken 1 gol kaydetti.