Beşiktaş'ta Divan karmaşası!

Mahkeme tarafından Beşiktaş Divan Başkanlığı düşürülen Yalçın Karadeniz, eline konuyla ilgili herhangi bir tebligatın ulaşmadığını söyledi.

Sabah'ın dün duyurduğu "Yalçın Karadeniz'in artık Beşiktaş Divan Kurulu başkanı olmadığı" yönündeki haberi, büyük ses getirdi. 28 Mayıs 2016'da yapılan Divan Kurulu seçimlerinin mahkeme tarafından iptal edilmesiyle başkanlığı düşürülen Karadeniz, kulüp tarafından kendisine kınama cezası verilmesi nedeniyle de tüzük gereği 5 yıl boyunca Beşiktaş'ın hiçbir kurulunda görev yapamayacak. Konuyla ilgili açıklama yapmayan Karadeniz, şu ana kadar eline bir tebligatın ulaşmadığını söyledi.



YAPILACAK TEK ŞEY SEÇİM

Beşiktaş yönetimi ise mahkeme kararının Divan Kurulu'na iletildiğini ancak Disiplin Kurulu'nun aldığı 'kınama' cezasının henüz tebliğ edilmediğini ve en kısa sürede bildirileceğini ifade etti. Yaşanacak süreç hakkında bilgi veren kongre üyesi Ali Rıza Dizdar, "Artık yapılacak tek şey seçimdir. Karadeniz aday olmak istiyorsa mahkemede hakkındaki kınama cezasını kaldırmalı" dedi.

Sabah