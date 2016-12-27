Bilal Kısa şoku! 3 ay yok..

Dünkü Gençlerbirliği maçının son dakikalarında sakatlanan Bilal Kısa'nın iç yan bağlarının koptuğu bu nedenle en az 3 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Dün akşam oynanan Gençlerbirliği maçında Bursasporlu taraftarların yoğun protestosuna maruz kalan Bilal Kısa FANATİK'e konuştu. Seyircilerin yoğun tepkilerine maruz kalan ve bunun üzerine formasını çıkararak taraftarlara alkışla karşılık veren tecrübeli oyuncunun takımdan ayrılacağı iddia edilmişti. Konuyla ilgili görüşlerini aldığımız Bilal ise hiç beklemediğimiz bir açıklama yaptı:

"3 ay yokum!"

"Dün maçta yaşadığım sakatlığın ne kadar ciddi olduğunu bugün öğrendim. İç yan bağlarım kopmuş durumda ve en az 13 ay forma giyemeceğim. Bu nedenle şu anda takımdan ayrılıp ayrılmamam gibi bir konu gündemimizde değil. Ancak ileride oturup karşılıklı bir karara vararak ne olcağını belirleyebiliriz."

Fanatik