- "Bruma kırmızı kart görseydi puan alabilirdik"

"Kalıcı bir takım hüviyetinde olmak istiyoruz"

Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "İlk yarıda yapmış olduğumuz hataları azalttığımız zaman daha üst sıralara tırmanacağımızı düşünüyorum." dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 16 haftalık ilk bölümünü 18 puanla 14. sırada tamamlayan Aytemiz Alanyaspor'un başkanı Çavuşoğlu, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, ligin ilk bölümünü değerlendirdi.

İlk bölümdeki 16 maçta 23 puana ulaşabilecek futbolu ortaya koyduklarını dile getiren Çavuşoğlu, bireysel ve taktiksel hatalardan dolayı bunu başaramadıklarını söyledi.

"Her ne kadar teknik kadromuz 'Hedeflediğimiz puana ulaştık' dese de benim beklentim daha fazlaydı." diyen Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yapmış olduğumuz hataları yapmamış olsaydık, en azından 4 mücadeleden 2'sini çok rahat alabilirdik. Yemiş olduğumuz hatalı goller, sahada biraz da istikrarsız mücadele buna etki yaptı, diyebiliriz. Neticesinde, baktığımızda 18 puanla da kötü bir yerde değiliz."



- "Hatalarımız ve eksiklerimiz oldu"

Alanyaspor'un Süper Lig'de ilk kez yer almasının şehre ve kendilerine yeni bir heyecan getirdiğini ifade eden Çavuşoğlu, yapılanma nedeniyle zorlu bir süreçten geçtiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Ligde kalıcı bir takım hüviyetinde olmak istiyoruz. Kulüp yapısını ve maliyetleri göz önünde bulundurduğumuz zaman, bu işin zorluklarını da biliyoruz. Lig yükseldikçe sorumluluklar daha çok artıyor. Yönetimsel olarak sorunların üstesinden geleceğimizi ve elimizden gelenin en iyisini yapabileceğimizi her zaman vurguladık. Sorunların, elimizden geldiğince üstesinden geldik ama hatalarımız ve eksiklerimiz de oldu."



- "Devre arasında eksiklerimizi tamamlayacağız"

Çavuşoğlu, takımda eksik bölgelere takviye yapacaklarını, çok çalışarak ikinci yarıda daha iyi bir takım olmak istediklerini belirtti.

Transfer çalışmalarına başladıklarını aktaran Çavuşoğlu, "İnşallah devre arasında eksiklerimizi tamamlayacağız. Futbolcu takviyesi yaptığımız zaman, ikinci yarı daha derli toplu bir kadro olacağız. Çünkü çok fazla gol attık ama daha fazlasını yedik. Bu da bizim için bir handikap. Bunu önlememiz lazım. İlk yarıda yapmış olduğumuz hataları azalttığımız zaman daha üst sıralara tırmanacağımızı düşünüyorum." şeklinde konuştu.



- "Bruma kırmızı kart görseydi puan alabilirdik"

"Galatasaray maçında rakip oyuncu Bruma'nın Carlos Garcia'ya 9. dakikada yaptığı hareketi nasıl değerlendiriyorsunuz?" şeklindeki soru üzerine Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Galatasaray 9. dakikada Bruma'nın Garcia'ya yaptığı hareketten dolayı kırmızı kart görerek eksik kalsaydı, maç böyle bitmezdi. Puan ve puanlar alabilirdik. Eksiklerimize rağmen ilk yarının sonlarına kadar iyi mücadele ettik. Tabii o dakikalarda kendi kalemize gol attık. Her ne hikmetse rakipler atamazsa biz kendi kalemize atıyoruz. Dezavantaj sağlıyoruz ama futbolun içerisinde bunlar var, isteseniz de istemeseniz de. Başkanından seyircisine, hakeminden futbolcusuna kadar hata kaçınılmaz ama hakem hataları olunca bu ön plana daha çok çıkıyor."

Başkan Çavuşoğlu, Galatasaray maçının hakemi Halis Özkahya'nın, Giresunspor ile geçen sezon yaptıkları Süper Lig'e çıkma mücadelesini de yönettiğini hatırlatıp o maçta da penaltılarını vermediğini savundu. Çavuşoğlu, "O maçı herkes biliyor. Zaten hakemin defalarca 'Alanyaspor iyi ki çıktı. Yoksa vicdan azabı daha çok çekerdim. Alanyaspor'un çıkmasına mutlu oldum' dediği arkadaşlarım tarafından bana iletildi." ifadelerini kullandı.