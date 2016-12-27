Bursaspor kararını verdi!

Bursaspor Kulübü, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun istifasının kabul edilmediğini açıkladı.

Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle:

"Yönetim Kurulumuzdan yapılan açıklama şu şekilde;

Bursasporluyum diyen herkesin ortak noktası Bursaspor sevgisi olsa da, görevlerimiz bize, sadece duygularımızla hareket etmeme sorumluluğunu da vermektedir.

Dolayısıyla bazen başarısız sonuçlar, bazen bu sonuçları ortaya çıkaran koşullar, kimi zaman da önyargılarımız, duygularımızı ön plana çıkarabilir ve anlık reaksiyonlarımız, camiamızın en hakiki ve ortak paydasından bizleri uzaklaştırabilir.

Bu durumda yöneten olarak bizim görevimiz, aklı selim içinde hareket etmektir.

Buradan hareketle, kamuoyumuzla paylaşmak istediğimiz hususlar şunlardır;