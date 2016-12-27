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Bursaspor'da yollar resmen ayrıldı!
27 Aralık 2016 , 14:16
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Bursaspor
Bursaspor'da sezon başında transfer edilen Vieux Sane ile yollar ayrıldı. Geldiği günden bu yana teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun gözüne girmeyi başaramayan Senegalli stoperle ilgili yönetim kararını verdi.
Sane'ye kendisine takım bulması söyledi. Vieux Sane, bu sezon Bursaspor'da sadece 3 Türkiye Kupası maçında 226 dakika forma giydi ve 1 gol atabildi.
Fransa İkinci Lig takımlarından Brest'ten transfer edilen 27 yaşındaki futbolcunun Bursaspor'la 2019'a kadar sözleşmesi bulunuyordu.
(Haber 7)
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- Spor Toto Süper Lig
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