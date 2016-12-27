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Bursaspor'da yollar resmen ayrıldı!

Tarih27 Aralık 2016 , 14:16

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Bursaspor'da yollar resmen ayrıldı!

Bursaspor'da sezon başında transfer edilen Vieux Sane ile yollar ayrıldı. Geldiği günden bu yana teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun gözüne girmeyi başaramayan Senegalli stoperle ilgili yönetim kararını verdi.

Sane'ye kendisine takım bulması söyledi. Vieux Sane, bu sezon Bursaspor'da sadece 3 Türkiye Kupası maçında 226 dakika forma giydi ve 1 gol atabildi.

Fransa İkinci Lig takımlarından Brest'ten transfer edilen 27 yaşındaki futbolcunun Bursaspor'la 2019'a kadar sözleşmesi bulunuyordu. 

(Haber 7)

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