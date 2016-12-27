Bursaspor'dan Advincula açıklaması

AJANSSPOR ÖZEL-

Bursaspor 2. Başkanı Ali Ademoğlu, Radyospor'da yayınlanan Anadolu Ateşi programında Salim Manav'a konuştu.

Hamza Hamzaoğlu'nun istifasının söz konusu olmadığını belirten Ali Ademoğlu, "Hamza hocanın istifa edeceği gerçeği yansıtmıyor. Fakat Bursaspor Avrupa'ya gitmedikten sonra başarılı olduk diyemeyiz. Devre arasında Antalya kampı var. Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Yollarımızı ayıracağımız oyuncular var. Yönetim ve hocamızla oturup konuşacağız, toplantının ardından net sonuç çıkacak. Transfer görüşmelerimiz başladı" dedi.

Newells Old Boys takımında kiralık olarak forma giyen oyuncuları Luis Advincula'nın devre arasında Yeşil-Beyazlı takıma döneceğini belirten Ademoğlu, "Advincula takımımıza geri dönecek. Serdar Kurtuluş'un sakatlanması planlarımızı etkiledi. Stoper konusunda sıkıntılarımızın olduğu aşikar. Advincula konusunda karar Hamza hocanındır" ifadelerini kullandı.

26 yaşındaki oyuncu Advincula Arjantin Premier Lig takımlarından Newells Old Boys formasıyla 13 maçta görev alırken 1 asist kaydetti.