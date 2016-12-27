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Cavcav Ahmet Çalık'ın bonservis bedelini açıkladı!

Tarih27 Aralık 2016 , 19:38

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Cavcav Ahmet Çalık'ın bonservis bedelini açıkladı!

AJANSSPOR ÖZEL HABER-

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav, başarılı stoper Ahmet Çalık'ın transferi hakkında konuştu. 

Radyospor'da Özgür Sancar'ın konuyla ilgili sorusunu yanıtlayan Cavcav, "3 gün içerisinde belli olur. Galatasaray'ın ilgisi varmış. Beni arayacaklarını söylediler. Tabii ki müzakere yaparız. Bizim tavrımız net. Parayı veren düdüğü çalar. Ahmet Çalık için 5 milyon Euro istiyoruz" dedi.  

(Kaynak gösterilmeden kullanılmaz)

 

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