Galatasaray'a kötü haber!

AJANSSPOR- Galatasaray'ın ara transferde kadrosuna katmayı planladığı isimlerden biri olan Eduardo Vargas için vatandaşları devreye girdi.

As gazetesinin haberine göre La Liga ekiplerinden Celta Vigo, Vargas'ın transferi için Hoffenheim yönetimiyle temasa geçti. Celta'nın Şilili futbolcuları Fabian Orellana, Pablo Hernandez ve Marcelo Diaz'ın da vatandaşlarının transferi için ikna turlarına başladığı kaydedildi.

Gazete, Celta'nın ilgisinden önce Galatasaray'ın bu transferde sona yaklaştığını fakat şu anda avantajlı olan tarafın İspanyol ekibi olduğu belirtildi.

Bu sezon Hoffenheim'da pek fazla süre alamayan Şilili forvet, ara transferde takımdan ayrılmanın planlarını yapıyor.