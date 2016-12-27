Galatasaray'a rakip çıktı!

AJANSSPOR - Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde kadrosuna katmayı planladığı isimlerden biri olduğu iddia edilen Hoffenheim'in Şilili forveti Eduardo Vargas için devreye Celta Vigo girdi.

İspanyol basınında yer alan haberde, hücum hattını güçlendrimek isteyen Celta'nın, Hoffenheim'dan ayrılmak isteyen Vargas ile temasa geçtiği kaydedildi.

Vargas'ın bir sonraki durağının Galatasaray olmasının beklendiği ancak teknik direktör Eduardo Berizzo'nun yanı sıra takımda 3 tane Şilili futbolcunun yer almasından dolayı Vargas'ın Celta Vigo'yu tercih edebileceği iddia edildi.