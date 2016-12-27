Galatasaray'da hesap vakti geldi!

Ekonomik sıkıntılarla boğuşan G.Saray’da futbolculara verilen senetlerin ödeme tarihi yarın doluyor... Kaynak arayan yönetim ise, Florya ve Riva anlaşmasını bankadan nakde çevirip 15 milyon doları bulan parayı ödemenin hesaplarını yapıyor.

Alanya galibiyetiyle ligde rahat bir nefes alıp devre arasına Başakşehir ve Beşiktaş’ın ardından üçüncü sırada giren G.Saray’da dertler, sıkıntılar bitmek tükenmek bilmiyor... Aylardır futbolcularına ve hocasına para ödeyemeyen ancak UEFA’yla ikinci bir sıkıntı yaşamamak için oyunculara ‘alacağım yoktur’ belgesi imzalatan Sarı-Kırmızılı yönetim, süresi yarın dolan senetleri nasıl ödeyeceğinin hesaplarını yapıyor. Futbolculara daha önce iki kez ertelenen senetleri bu kez ödeme sözü veren Özbek yönetimi, Florya ve Riva arazileri için Emlak Konut’la yapılacak nihai anlaşma için Ankara’dan haber bekliyor. Yapılacak anlaşmayı imzalar imzalamaz bankalarla masaya oturup sözleşmeyi nakde çevirmeyi amaçlayan başkan Dursun Özbek, yaklaşık 15 milyon doları bulan ödemeyi bu şekilde yapmayı planlıyor.

FLORYA’DA GÜNDEM PARA

Ziraat Türkiye Kupası’nda yarın oynanacak Tuzla maçının ardından izne çıkacak olan oyuncular, tatile gitmeden paralarını almak istiyor. Aytemiz Alanya zaferiyle koltuğunu sağlama alan teknik direktör Riekerink de 5 aydır alamadığı maaşının artık ödenmesini bekliyor.



YILDIZLARA TEKLİF BEKLENİYOR

Florya’da para beklentisi sürerken takımlarının şampiyonluk yarışında geriye düşmesini istemeyen Sarı-Kırmızılı taraftarların ise transfer beklentisi sürüyor... Ancak ‘Oyuncu satmadan yeni birini almamız zor’ açıklaması yapan başkan Dursun Özbek, başta Sneijder ve Podolski gibi yıldızlara Çin’den gelecek teklifleri bekliyor. UEFA kriterlerini göz önünde bulunduran yönetim, geçtiğimiz yıl Burak Yılmaz’ı sattığı gibi bu yıl da iki yıldızından birini satarak mali açıdan rahatlamanın hesaplarını yapıyor.

Habertürk