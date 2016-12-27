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Galatasaray'da imzalar atıldı!
27 Aralık 2016 , 11:55
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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Riva-Florya projeleri için Emlak Konut ile resmi imzaların atıldığını "Emlak Konut ile bugün sözleşme imzalandı. Riva ve Florya, Galatasaray'ın geleceğinin yapılandırılması için önemli projeler" sözleriyle açıkladı.
Galatasaray Kulübünün olağanüstü genel kurulunda Dursun Özbek yönetimi, Riva ve Florya arazilerinin geliştirilmesine yönelik projelerle ilgili olarak yetki almıştı. Yapılan oylama neticesinde katılımcıların çok büyük kısmı Dursun Özbek yönetimine yetki verdi. Kongreye katılan bin 600'ün üstündeki üyenin 47'si hayır oyu kullandı.
Kapanış konuşmasını yapan Dursun Özbek, "Şahsıma ve yönetim kuruluna gösterdiğiniz teveccüh için teşekkür ediyorum. Gözünüz geride kalmasın. Emanetiniz başımızın üstündedir. Kendi mallarımın üzerinde tutacağım, bunu bilin" diye konuşmuştu.
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