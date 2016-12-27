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Galatasaray'da stoper için sürpriz isim
27 Aralık 2016 , 16:05
Devre arasında kadrosuna stoper takviyesi yapacak olan Galatasaray sürpriz bir isme talip oldu.
Serdar Aziz'in sakatlığı sonrasında mutlak bir stoper transferi yapma kararı alan Galatasaray, başarılı oyuncu Ahmet Çalık için Gençlerbirliği Kulübü'nün kapısını çaldı.
Galatasaray, Ahmet Çalık için Gençlerbirliği Kulübü'ne 1.2 milyon Euro bonservis bedeli teklif etti. Türkiye A Milli Takımında da forma giyen genç stoper de, Galatasaray'da oynamak istiyor. İki kulüp arasındaki görüşmeler devam ederken sarı kırmızılıların transferi bitirmeye çok yaklaştığı öğrenildi.
(Hürriyet / Ali Naci KÜÇÜK)
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