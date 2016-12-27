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Gaziantepspor kafilesi kaza yaptı!
27 Aralık 2016 , 18:35
Gaziantepspor takım kafilesi Kırklareli dönüşünde kaza yaptı.
Türkiye Kupası'nda Kırklarelispor ile karşılaşan Gaziantepspor kafilesi dönüş yolunda kaza yaptı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Kırklarelispor ile karşılaşan Gaziantepspor'un yakasını şanssızlıklar bırakmıyor...
Hafta sonu Beşiktaş'la karşılaşan ve İstanbul'a bin bir zorlukla gelen kafile, bu kez Kırklareli dönüşünde felaketin eşiğinden döndü.
Kırklareli'de oynanan maçta Kırmızı Siyahlı ekip sahadan 4-0'lık galibiyet ile ayrılırken, kafileyi taşıyan otobüs dönüş yolunda kaza geçirdi.
Kafile dönüş yolunda önde bulunan araca arkadan çarpınca bir anlık panik oldu. Geçirdikleri hafif kaza sonrası oyuncuların korktukları öğrenildi.
Kafilede yer alanların son durumlarının iyi olduğu bildirildi.
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