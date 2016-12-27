Kayserispor Teknik Sorumlusu Ertuğrul Seçme, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 4. maçında yarın karşılaşacakları Spor Toto 3. Lig ekibi Darıca Gençlerbirliği'ni yenerek, gruptaki iddialarını sürdürmek istediklerini söyledi.

Seçme, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Kupası'nda geride kalan üç haftada 6 puan topladıklarını hatırlattı.

Darıca Gençlerbirliği karşısında ağırlıklı olarak ligde fazla forma şansı bulamayan oyunculara şans vereceklerini aktaran Seçme, "Bu durum maça önem vermediğimizi göstermez. Kayserispor her karşılaşmaya kazanmak için çıkar. Kadromuzdaki tüm futbolcular değerlidir. Darıca Gençlerbirliği'ni yenerek gruptaki iddiamızı sürdürmek istiyoruz. Bunu başaracak güce sahibiz. Geçen hafta rakibimizi yenmiştik, yine aynısını yapmayı hedefliyoruz. Umarım yarın güzel bir galibiyete imza atarız." diye konuştu.

Darıca Gençlerbirliği-Kayserispor maçı yarın saat 12.00'de Darıca İlçe Stadı'nda oynanacak.