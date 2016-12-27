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Güneş'ten yeni yıl mesajı!
27 Aralık 2016 , 22:50
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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2-0 kazandıkları Boluspor Ziraat Türkiye Kupası maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
Şenol Güneş'in açıklamaları şöyle;
"2016 yılını kapatmak üzereyiz.. Terör nedeniyle ükemizin ve güvenlik güçlerimiz için sıkıntılı bi yıl oldu. İnşallah bunlar geride kalır. 2017 sağlık, mutluluk ve refah getirir. Birlik ve beraberlik için inşallah tek vücut olurz. Yeni bir dönem başlayacak. Gelecek adına takımımız adına umutluyuz. Başta başkanımız olmak üzere ekip olarak iyi çalışıyoruz. Maçta kalite farklı çıkınca tempo düşük oldu. Oyuncularımızı görme şansımız oldu. Sakatlık ve kart görmeden tamamlamamız sevindiriciydi. Boluspor iyi bir çıkış yapmıştı. Son haftalarda aldıkları kötü sonuçlar onları kötü etkiledi. Kupada kalan maçlarımızı daha rahat oynayacağız. Oyuncu sahaya çıkınca en iyi futbolunu oynamalı. Sakatlar ve az oynayanlar için iyi oldu. Herhangi bir sıkıntı olmadan maç tamamlandı.Ben transferle ilgili konuşmuyorum. Herhangi bir düşüncem olunca yönetime bildiriyorum. Onlar da gereğini yapıyor."
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