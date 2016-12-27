Hacıosmanoğlu'na beraat!

Eski Trabzon Kulübü Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, Trabzonspor-Gaziantep maçı sonrasında kadınlara yönelik "Yayın yoluyla halkın bir kesimini cinsiyet farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçunu işlediği iddiasıyla yargılandığı davada beraatine karar verildi.

İstanbul 13. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Hacıosmanoğlu ile müştekiler gelmedi. Duruşmada tarafları avukatları temsil etti.

Duruşmada söz alan şikayetçi İzmir Barosu Başkanlığı avukatı Seda Ayaz Aksoy, "Sanık, bulunduğu konum itibarıyla söylediği sözlerin suç olduğunun farkındadır ve bunu bilerek söylemiştir. Kitleleri harekete geçirme kabiliyeti ve konumu da mevcuttur. Bu nedenlerle sanığın üst sınırdan cezalandırılmasını talep ediyoruz." diye konuştu.

Müşteki Tuba Torun'un avukatı Tuğba Horasanlı, sanığın açıkça suçunu kabul ettiğini ifade ederek "Kadın-erkek ayrımı yapmıştır ve tüm kadınların manevi duygularını incitmiştir. Sanığın cezalandırılmasını istiyoruz." dedi.

Sanık Hacıosmanoğlu'nun avukatı Köksal Kızıltaş ise müvekkilinin suç işleme kastının olmadığını, kadınlara hakaret etme gibi bir amacı da bulunmadığını söyleyerek, şunları kaydetti:

"Müvekilimin burada tepki gösterdiği hakemlerdir. Trabzonspor takımının uğradığı haksızlığa dikkati çekmek için konuşma yaparken maksadını aşan bu kelimeyi söylemiştir ancak müvekkilimin kadınları ayırmak ya da aşağılamak gibi bir kastı yoktur. Bu tür sözler literatürde söylenen sözlerdir, biz bunu kabul etmeyiz ancak bu böyledir. Yalnızca bayanların fiziki olarak güçsüz olmaları nedeniyle haksızlığa daha fazla maruz kaldıkları için müvekkilim de haksızlığa maruz kalmayacağını anlatmak için bu kelimeyi kullanmıştır. Bu nedenle beraatini talep ediyorum."

Dosyayı karara bağlayan mahkeme, sanık Hacıosmanoğlu'nun "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan cezalandırılması istemiyle kamu davasının açıldığını belirterek, atılı suçun yasal unsurları taşımadığı için sanığın beraatine karar verildiğini bildirdi.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, 28 Ekim 2015'te Trabzonspor-Gaziantepspor futbol takımları arasında beraberlikle sonuçlanan karşılaşma sonrası eski Trabzonspor Kulübü Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, gazetecilere yaptığı açıklamaya yer verilmişti.

İddianamede Hacıosmanoğlu'nun "Ben 49 yaşına kadar adam gibi yaşadım, kadın gibi yaşamadım. Ben Trabzonspor için kapalı cezada yatmaya razıyım, konuştuklarımın hepsinin suç olduğunu biliyorum. Ben kadın gibi 100 sene yaşayacak yerde adam gibi bir sene yaşarım ve sonucunda ölüm de varsa bir gün yaşarım ertesi gün ölürüm" şeklinde sözler sarf ettiği belirtilmişti.

Bilirkişinin hazırladığı raporun da yer aldığı iddianamede, Hacıosmanoğlu'nun futbol maçı sonrasında kadınlara yönelik kullandığı ifadelerle, "Yayın yoluyla halkın bir kesimini cinsiyet farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçunu işlediği gerekçesiyle 9 aydan 1,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.