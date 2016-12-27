Hasan Şaş'tan kupa göndermesi!

GSStore tarafından çıkartılan 4 retro formanın lansmanı Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek; sarı kırmızılı takımın efsane futbolcular Cevad Prekazi, Ergün Penbe, Hasan Şaş ve Necati Ateş'in katılımıyla gerçekleştirildi.

1988-89'da 5-0’lık Neuchatel Xamax zaferini yaşayan, 1997-98'de 9 puan geriden gelip şampiyon olan, 2001-02'de üçüncü yıldızı armaya ekleyen ve 100. yılda giyilen forma Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'da basın toplantısı ile tanıtıldı.

“5. YILDIZA KOŞUYORUZ”

Lansmanda konuşan Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, "Galatasaray, Türk sporuna ve futboluna 111 yıldır hizmet ediyor. Hizmet süresince de taraftarlarına büyük mutluluklar yaşatmış bir kulüp. Bu zaferleri bize yaşatan arkadaşlarımızı buraya davet ettik. Geçmişten bugüne kadar yazılan tarih karşınızda duruyor. Galatasaray, futbolda ve sporda ilklerin ve enlerin takımı olduğunu bir kez daha hatırlatmış oluyor. 1, 2, 3 yıldızlı olduğumuz günler geride kaldı. 5. yıldıza koşuyoruz. 5. yıldızı da ilk önce bizim takacağımız mesajını vermek istiyorum" dedi.

“EN GÜZEL YENİ YIL HEDİYESİ, RETRO FORMA SERİSİ”

Başkan Dursun Özbek'ten sonra söz alan Galatasaray Mağazacılık ve Perakendecilik A.Ş Genel Müdürü Ali Öğüdücü ise “GSStore, tüm taraftara dokunduğu nokta. Galatasaray tarihini taşımak, gelecek kuşaklara buluşturmak ve Galatasaray'ın büyüklüğünü hatırlatmak bizim önemli görevlerimizden biri... 2 ve 3 yıldızlı formalarımız tarihte kaldı. En güzel yeni yıl hediyesi, Galatasaray retro serisi..." ifadelerini kullandı.

”TABUTUMUN İÇİNDE FORMA BENİMLE OLACAK”

5-0'lık Neuchatel zaferinde yeniden çıkarılan beyaz formayla sahada olan Cevad Prekazi, "Sadece bu forma değil; Galatasaray forması benim için çok şey ifade ediyor. En sevdiğim üç şey vardı: Rahmetli babam, futbol ve eşim... Burada 7 yıl oynadım. Bu forma benim için her şey. Türkiye'de oynarken taraftarlarla karşılıklı saygı sevgi içerisindeydik. Beni çok sevdiler, çok saygı gösterdiler. Tabutumun içinde bu forma ve Partizan forması benimle birlikte olacak" şeklinde konuştu...

“BU İNANCI BU FORMAYLA TAŞIDIK”

1998'de kazanılan şampiyonluğun önemli parçalarından Ergün Penbe ise, "Sadece bu formayı değil birçok formayı terlettim. Bu formayı bir kez daha giymek çok gurur verici bir olay. Burada bulunmaktan gerçekten çok mutluyum. O sezon 9 puan farkı varken ümitsizliğe kapılmadık. Hiç inancımızı kaybetmedik. Çoğu kişi inanmıyordu. Bu inancı biz taşıdık ve şampiyon olmuştuk. Doğru kararlarımdan biri Galatasaray'a gelmekti. Bugün buradaysam, bu forma ve bu camia sayesinde" dedi.

“O 2 KUPAYI KAZANINCA BİZİMLE BOY ÖLÇÜŞEBİLİRLER”

Türkiye'de 3. yıldızı ilk kazanan kadro olan 2001-02 takımının yıldızlarından Hasan Şaş da, "Böyle büyük bir kulüpte futbol oynamak, burada tarih yazmak hayalimdi. Küçükken beni Galatasaraylı yapan Prekazi'dir. Ona hayranlığımı gizlemedim. Halen Galatasaray heyecanını içimde taşıyorum. 2001'de Lucescu vardı. Birçok sıkıntılarla uğraşıyorduk. Rakibimiz Fenerbahçe'nin kadrosu daha maliyetli oyunculardan kuruluydu. Biz mütevazı kadroyla Kocaeli'de üçüncü yıldızı taktık. Bu formayla çeyrek final mücadelesi verdik. Bu kulübün parçası olmaktan gurur duyuyorum. Galatasaray, Türkiye'nin bir numaralı kulübüdür. 2 Avrupa kupamız var. Herkes o 2 kupayı kazanınca bizimle boy ölçüşebilir" ifadelerini kullandı.

“KULÜBÜN ZAFERLERİNDE YER ALMAK GURUR VERİCİ”

100. yılda takımın önemli ismimlerinden biri olan Necati Ateş ise "Böyle bir organizasyonun içinde olmaktan gurur duyuyorum. Efsanelerin arasında konuşmak gurur verici. 2004-05 sezonu kötü geçiyordu ama muhteşem bir 5-1'lik zaferle bitirmiştik. Çok güzel bir gündü. 100. yıl forması bunu daha da özel kıldı. Tüm zaferlerimi buruda yaşadım 4 buçuk, 5 yıl oynadım ama 6 kupa kazanma mutluluğunu yakaladım. Her şeyin en iyisini yapan Türkiye'nin bir numaralı kulübünün geçmişinde, zaferinde yer almak gurur verici. Bu mutluluğu yakaladığım için mutluyum" diye konuştu.