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İlle de Manoel!
27 Aralık 2016 , 09:35
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Beşiktaş, Manoel Messias için girişimlerini hızlandırdı. Brezilya ekibi Cruzeiro'nun formasını giyen 26 yaşındaki stoper ile görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlıların, transferi bitirmeye çok yaklaştığı öğrenildi. Bu arada Ukrayna basını, Beşiktaş'ın Yaroslav Rakitskiy için Shakhtar Donetsk'le pazarlık yaptığını iddia etti.
Sabah
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