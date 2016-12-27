Kartal güle oynaya turladı!

Ziraat Türkiye Kupası 4 maçında Beşiktaş, evinde Boluspor'u 2-0 mağlup etti.

Beşiktaş 2-0 Boluspor

Vodafone Arena'da oynanan karşılaşmayı Beşiktaş, 2-0'lık skorla kazandı.

Siyaz-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 34'te Talisca, 72'de Ömer Şişman Oğlu attı. Anderson Talisca, yaklaşık 2 ay aradan sonra çıktığı ilk maçta golünü atmayı başardı. Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Süper Lig'de fazla süre alamayan futbolculara bu maçta görev verdi. Alınan bu skorun ardından Beşiktaş puanını 10 yaptı ve gruptan çıkma adına önemli bir avantaj elde etti. 4 puanı bulunan Boluspor'un ise grupta şansı devam ediyor.

Beşiktaş: 2 - Boluspor: 0

Stat: Vodafone Arena

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Samet Çiçek

Beşiktaş: Tolga Zengin, Beck, Fatih Aksoy, Atınç Nukan, Adriano (Dk. 76 Muhammed Enes Durmuş), Gökhan İnler, Tolgay Arslan (Dk. 82 Eslem Öztürk), Kerim Frei, Talisca (Dk. 60 Aras Özbiliz), Olcay Şahan, Ömer Şişmanoğlu

Boluspor: Soner Şahin, Fatih Nurullah Turan, Necati Yakuplar, Renato, Özgür Özkaya, Cumali Bişi, Cengiz Umut Meraş, Tunahan Çiçek (Dk. 46 Yusuf Emre Gültekin), Burak Asan (Dk. 46 Özgür İleri), İsmail Yıldırım (Dk. 76 Furkan Şeker), Ozan Karabacak

Goller: Dk. 34 Talisca, Dk. 72 Ömer Şişmanoğlu (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 38 Cengiz Umut Meraş (Boluspor), Dk. 53 Talisca, Dk. 65 Tolgay Arslan (Beşiktaş)

6. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Tolgay Arslan'ın ara pasıyla ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Ömer Şişmanoğlu'nun vuruşunda, Soner Şahin meşin yuvarlağı kontrol etti.

23. dakikada Gökhan İnler'in ara pasıyla ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kalan Ömer Şişmanoğlu'nun aşırtma denemesinde top yandan auta çıktı.

34. dakikada soldan kullanılan köşe vuruşunda Olcay Şahan'ın ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Talisca, meşin yuvarlağı kafayla filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

72. dakikada sol kanatta Olcay Şahan ile paslaşarak ceza sahasına giren Ömer Şişmanoğlu, şık bir vuruşla topu filelere gönderdi: 2-0

Karşılaşma Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.