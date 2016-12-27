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Kasımpaşa, Ramazan Köse ile sözleşme yeniledi

Tarih27 Aralık 2016 , 13:04

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Kasımpaşa, Ramazan Köse ile sözleşme yeniledi

Spor Toto Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, oyuncusu kaleci Ramazan Köse'nin sözleşmesini 2020 yılına kadar uzattı.

Kasımpaşa Kulübünden yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde, Pazarlama Müdürü Emre Zengilli'nin de hazır bulunduğu imza töreninde Ramazan'ın 3+1 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.

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