Kurtarıcı Poldi!

G.Saray yönetimi, Alman yıldızı Çin’e satıp oradan gelecek sıcak parayla yeni transferlere kaynak sağlamayı planlıyor.

Farklı Alanyaspor galibiyetiyle devre arasına umut tazeleyerek giren Galatasaray'da gözler transferdeki yol haritasına çevrildi.

Başkan Dursun Özbek'in, önceki gün "Çin'den gelecek yüksek transfer tekliflerini bekliyoruz. Futbolcu satmadan futbolcu alamayız" açıklamasının perde arkası ortaya çıktı.

Özbek'in işaret ettiği ismin, Çin takımlarının da büyük ilgi duyduğu Lukas Podolski olduğu öğrenildi. Yönetimin, Alman futbolcunun satışına sıcak baktığı ve buradan gelecek sıcak parayla yeni transferlerlere kaynak sağlayacağı ifade edildi. Sarı-kırmızılı takım, Serdar Aziz'in sezonu kapatmasıyla yeni bir stoper almayı planlıyor. Ayrıca Sigthorsson'un duruma göre Eren'e alternatif olacak bir forvet arayışlarını da sürüyor. Bu sezon ligde 9 maçta forma giyen Podolski 9 maçta 3 gol attı, 2 asist yaptı.

Sabah