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Lasse Schöne'den yeşil ışık!
27 Aralık 2016 , 08:30
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Fenerbahçe
Hollanda basını, sezon başında da Fenerbahçe’nin gündemine gelen Ajax’lı Lasse Schöne’nin yine Kanarya’nın radarında olduğunu yazdı.
30 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Danimarkalı yıldızın bu nedenle düşük bir bedelle Ajax’tan ayrılabileceği kaydedildi.
Schöne de yaptığı açıklamada, “Eğer karşıma iyi bir fırsat çıkarsa, farklı bir ülkede futbol hayatımı devam ettirebilirim” diyerek ayrılabileceğinin sinyalini verdi. Bu sezon 20 resmi maça çıkan Schöne, 4 gol atıp 5 asist yaptı.
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