Mavraj elden kaçtı!

AJANSSPOR- Galatasaray ve Beşiktaş'ın ilgilendiği iddia edilen Köln'ün stoperi Mergim Mavraj'ın yeni takımı belli oldu.

Bild gazetesinin haberine göre Hamburg, 30 yaşındaki oyuncunun transferini bitirdi. Alman ekibi, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mavraj için Köln'e 1.8 milyon Euro bonservis ücreti ödeyecek. Arnavut oyuncu ise 2019 yılına kadar süren bir sözleşme imzalayacak.

Mavraj bu sezon Köln'ün 16 lig maçında da 90 dakika forma giymişti.