- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Mavraj elden kaçtı!
27 Aralık 2016 , 01:11
AJANSSPOR- Galatasaray ve Beşiktaş'ın ilgilendiği iddia edilen Köln'ün stoperi Mergim Mavraj'ın yeni takımı belli oldu.
Bild gazetesinin haberine göre Hamburg, 30 yaşındaki oyuncunun transferini bitirdi. Alman ekibi, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mavraj için Köln'e 1.8 milyon Euro bonservis ücreti ödeyecek. Arnavut oyuncu ise 2019 yılına kadar süren bir sözleşme imzalayacak.
Mavraj bu sezon Köln'ün 16 lig maçında da 90 dakika forma giymişti.
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
Şu anda Öne Çıkan Videolar
Şu anda Öne Çıkan Haberler
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
Sizce Hangisi?
Son Videolar