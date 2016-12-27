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Nantes'tan o iddiaya yalanlama!
27 Aralık 2016 , 22:17
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AJANSSPOR- Sakatlığı nedeniyle henüz Galatasaray forması giyemeyen Kolbeinn Sigthorsson'un devre arasında Nantes'a geri dönebileceği iddia edilmişti.
Fakat Fransız ekibi böyle bir durumun söz konusu olmadığını dile getirdi. Konu hakkında Presse Ocean'a konuşan Nantes yönetimi, Sigthorsson'un kiralık sözleşmesinin 1 sene olduğunu belirterek geri dönüş iddialarını yalanladı.
İzlandalı golcü geçirdiği ameliyatın ardından geçen hafta koşulara başlamış fakat sahalara dönüşünün 1 ayı bulabileceğini ifade etmişti.
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