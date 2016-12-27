Nazifoğlu devre dışı!

Devre arası transferinin başlamasına günler kala Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor... sezon başında yapılan Tolga Ciğerci, Kolbeinn, Eren Derdiyok ve Nigel De Jong transferlerinin mimarı Levent Nazifoğlu bizzat Başkan Dursun Özbek tarafından diskalifiye edildi.

Bir süredir Luan, Eduardo Vargas, Martin Caceres gibi isimlerin transeri için çalışmalar yapan Nazifoğlu kendisinden randevu isteyen iki menajeri Mehmet Özbek'e yönlendirdi. Galatasaray'da bundan böyle transferde tek yetkili Mehmet Özbek oldu. Nazifoğlu'nun sadece transferle ilgili yetkisinin mi alındığı, yoksa tüm yetkilerinin mi alındığı önümüzdeki günlerde netleşecek.

Nazifoğlu'nun yetkisini Muharrem Usta aldırdı

Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek'in, Levent Nazifoğlu'nun elindeki transfer yetkisini almasının nedeninin yaptığı Trabzon operasyonu olduğu iddia edildi. Nazifoğlu, Başkan'dan habersiz Mehmet Ekici, Yusuf Erdoğan ve Muhammed Demir için hamle yaptı.

Bunun üzerine Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Nazifoğlu'nu Özbek'e şikayet etti. Başkan Özbek'de sponsorluk dahil pek çok iyi ilişkisi bulunan Usta ile arasını bozmamak için Nazifoğlu'nun yetkisini elinden aldı.

Kaynak: Fotospor