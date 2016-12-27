O takımın Sneijder hayali suya düştü!

AJANSSPOR - Hollanda Ligi (Eredivisie) ekibi Utrecht'te, Galatasaray'ın tecrübeli yıldızı Wesley Sneijder'in transfer edilme hayali suya düştü.

Hollanda basınında yer alan haberde, Urtecht kulübünün hisselerinin yüzde 99'unu elinde bulunduran ve kulübün sahibi konumunda bulunan Frans van Seumeren'in, kulübün hisselerinin yüzde 10'unu satmak için bir yatırımcı ile uzun süren görüşmeler yaptığı ancak anlaşma sağlanamadığı belirtildi.

Galatasaray'ın yıldızı Wesley Sneijder'i transfer etme niyetinde olan ancak adı açıklanmayan yatırımcı ile anlaşılamamasının gerekçesinin ise, Utrecht kulübünün söz konusu isimden şüphelenmesi ve bu kişiyi güvenilir bulmaması gösterildi. Frans van Seumeren'in de anlaşmanın suya düşmesi nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığı kaydedildi.

Utrecht Genel Direktörü Wilco van Schaik ise konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Sneijder, Michel Vorm ve Erik Pieters gibi isimleri Utrecht'e getirmek isteyen potansiyel yatırımcılarla sürekli konuşuyoruz. Tabii ki bunları dinliyoruz çünkü şu anda bu tarz şeyler başaracak kaynaklara sahip değiliz"

Öte yandan Frans van Seumeren'in, hisselerininin yüzde 30'unu satışa çıkarmaya hazırlandığı ve yatırımcıların, iş adamlarının hisseler alabileceği kaydedildi. Wilco van Schaik bu konudaki ilk adımın 2017'nin ilk çeyreğinde atılacağını ve bunun da Utrecht için bir dönüm noktası olacağını ifade etti.