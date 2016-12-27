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Ömer Ali Şahiner açıklaması geldi!

Tarih27 Aralık 2016 , 14:38

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Ömer Ali Şahiner açıklaması geldi!

Atiker Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, yeşil-beyazlıların etkili taraftar grubu Nalçacılar'ın sosyal medya hesabına, gündemdeki Ömer Ali Şahiner iddiaları hakkında açıklama yaptı.

Şan yaptığı kısa açıklamada, "Ömer Ali için bize gelen bir teklif yok Trabzonspor ile anlaştığı gerçeği yansıtmıyor" ifadesini kullandı.

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