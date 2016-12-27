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"Önce kazanın sonra kutlarız"
27 Aralık 2016 , 09:32
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SÜPER Lig’deki son 5 maçından 13 puan çıkarıp yeniden zirveye yaklaşan G.Saray’da Alanya maçı öncesi ve sonrasında yaşananlar takımdaki olumlu gidişatın da bir göstergesi. Cumartesi günü yapılan antrenmanın ardından herkes kampa girmek için hazırlanırken yabancı oyuncular, Hristiyanlık için kutsal olan Noel gecesi öncesindeki yemek için ailelerinden uzak kalmak üzere hazırlıklarını yaptı.
HERKES Florya’da kampta toplanmayı planlarken teknik direktör Jan Olde Riekerink tüm yabancı oyuncuları yanına çağırıp akşam 23.00’e kadar izin verdi... “Hepiniz evinize gidin ve ailenizle Noel yemeğinizi yiyin. Ardından 23.00’te buraya gelerek yeniden kampa katılın” diyerek oyuncularına kısa bir süre için de olsa izin veren Riekerink yabancı oyuncuların morallerini de bir anda yükseltti.
SNEIJDER&DE JONG ÇOK FARKLIYDI
YEMEK sonrasında yabancı oyuncular Florya’ya geri dönerken maç günü yani 25 Aralık’taki Noel gününde tüm takım Riekerink’in yanına giderek Hristiyanların kutsal gününü kutlamak istedi. Ancak Hollandalı teknik adam, toplu bir teşekkür ettikten sonra “Alanya maçının kazanın benim için en önemli kutlama o olur. Siz sahadan iyi bir oyun ve skorla ayrılın maç sonunda yeniden buluşup kutlama yaparız” dedi.
BU yaşananların ardından sahaya çıkan sarı-kırmızılı oyuncular 5-1’lik galibiyetle sahadan ayrılırken özellikle Wesley Sneijder ve Nigel de Jong’un performansları göze çarptı.
Vatan
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