"Quaresma bizimle kalacak.."

Beşiktaş Asbaşkanı Ahmet Nur Çebi, Boluspor maçından sonra açıklamalar yaptı.

Boluspor maçından sonra BJK TV'ye açıklamalar yapan Ahmet Nur Çebi şu ifadeleri kullandı:

''Birileri anlaştık der, birileri anlaşmadık der. Transfer cilveli iştir. Quaresma bizim oyuncumuz ve kalmaya devam edecek Eto'o konusu transfer konusudur.

Transferi genelde gizli yürütüyoruz, konuşulması doğru değil,Eto'o konusunda benim haberim yok, samimi söylüyorum, haberim yok. Transfer konusunu gizli yürütüyor kulüp diye konuştu.''