Rıza Çalımbay'dan flaş transfer açıklaması!

AJANSSPOR ÖZEL-

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Radyospor'da yayınlanan Haber Aktif programında Abdullah Şanlı ile İlker Koç'a önemli açıklamalarda bulundu.

İlk olarak Samuel Eto'o'nun durumundan bahseden Rıza Çalımbay, "Bizim Eto'o ilgili düşüncemiz olumlu ve bırakmak istemiyoruz. Eto'o konusu benden çıktı yönetim ile Eto'o arasında. Eto'o ile alakalı 6 aylık anlaşmayı biz kabul etmiyoruz. Sezon başı zaten istediğimiz şekilde başlayamadı. Bunun nedeni ise transfer söylentisiydi. Şu anda net bir teklif yok. Gitmek isterse önünü açacağız. Transferin bir an önce bitmesi lazım" ifadelerini kullandı.

"Kerim Frei ve Necip'i istiyorum"

Transfer çalışmalarıyla ilgili bilgiler veren Çalımbay, "Kerim Frei ve Necip'i kiralık olarak istedim. Bu transfer Beşiktaş açısından da iyi olacaktır, oyuncular takımlarına hazır gidecektir. Transferlerimiz hazır. Nakoulma benim çalışmak istediğim oyuncu geçen sezon Kasımpaşa'ya istedik olmadı.Birkaç gün içerisinde Nakoulma transferi netleşecek. Salih Dursun transferi bitti. Fransız ekibi Monaco'dan Adama Traore ve İngiltere'den orta saha oyuncusu Lisandro ile de ilgileniyoruz" dedi.

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