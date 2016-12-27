Sampdoria iddiaları için açıklama!

AJANSSPOR- Daha önce iki sene Roma'da kiralık olarak forma giyen Salih Uçan'ın Sampdoria'ya transfer olabileceği iddia edilmişti.

İtalyan basınına açıklamada bulunan Salih'in menajeri Ömer Koray Uzun, bu iddialar için şöyle konuştu: "Şu anda Sampdoria'dan Salih transferi için herhangi bir görüşmem olmadı. Sampdoria iyi bir takım anca şu anda bunlar sadece dedikodudan ibaret."

Bu sezon toplam 12 maçta 730 dakika forma giyebilen 22 yaşındaki oyuncu gol veya asist üretemedi.

Salih'in Süper Lig ve TFF 1. Lig takımlarıyla anılıyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Trabzonspor maçı sonrası bazı oyuncuların kiralık olarak ayrılabileceğini söylemişti.