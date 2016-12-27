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Trabzonspor'a PFDK şoku!
27 Aralık 2016 , 17:31
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Trabzonspor, Fenerbahçe maçındaki saha olayları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi
İşte o açıklama;
Hukuk Müşavirliği'nce 27.12.2016 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.
1- ADANASPOR A.Ş. Kulübü'nün 24.12.2016 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
2- ATİKER KONYASPOR Kulübü'nün 25.12.2016 tarihinde oynanan AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR-ATİKER KONYASPOR Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
3- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 26.12.2016 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
4- BOLUSPOR Kulübü'nün 24.12.2016 tarihinde oynanan BOLUSPOR-EVKUR YENİ MALATYASPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
BOLUSPOR Kulübü futbolcusu MAMADOU DIARRA'nın aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 25.12.2016 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
5- SİVASSPOR Kulübü'nün 24.12.2016 tarihinde oynanan SİVASSPOR-ADANA DEMİRSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
6- SAMSUNSPOR Kulübü Başkanı İSMAİL ERKURT TUTU'nun 24.12.2016 tarihinde oynanan SAMSUNSPOR-GÖZTEPE A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 27.12.2016 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
7- ŞANLIURFASPOR Kulübü'nün 25.12.2016 tarihinde oynanan ŞANLIURFASPOR-MANİSASPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "usulsüz seyirci alması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49/1. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49/2. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
ŞANLIURFASPOR Kulübü futbolcusu BERKAY CAN DEĞİRMENCİOĞLU'nun aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 26.12.2016 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
8- MERSİN İDMANYURDU Kulübü'nün 25.12.2016 tarihinde oynanan MERSİN İDMANYURDU-BANDIRMASPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
9- ÜMRANİYESPOR Kulübü'nün 25.12.2016 tarihinde oynanan ALTINORDU A.Ş.-ÜMRANİYESPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
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