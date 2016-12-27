- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Trabzonsporlu futbolcudan taraftara yumruk!
27 Aralık 2016 , 21:59
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
Çömlekçi'de bir otelin sahibi olduğu tespit edilen bordo mavili taraftar, Trabzonspor kafilesini taşıyan otobüsü tesislerin girişinde durdurdu. Otobüsün önünü keserek Ersun Yanal'a küfürler eden taraftara, oyuncuların tepkisi çok sert oldu.
TrabzonAjans'ın haberine göre otobüsten inen Trabzonspor oyuncusu Uğur Demirok, sinirli taraftara yumruk atarken, kavgaya Okay Yokuşlu da dahil oldu.
Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle arbedenin son bulduğu ve taraftar hakkında herhangi bir işlem yapılmadığı öğrenildi.
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
Şu anda Öne Çıkan Videolar
Şu anda Öne Çıkan Haberler
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
Sizce Hangisi?
Son Videolar