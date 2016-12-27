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Türkiye'de devre arası kampı krizi!
27 Aralık 2016 , 19:23
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Bundesliga ekipleri son 5-6 sezondur Ocak ayı kamp dönemi için Antalya'yı tercih ediyordu. Ancak ülkemizde yaşanan malum olaylar nedeniyle bu sezon Antalya'yı tercih etmediler.
Ülkemizde yaşanan terör saldırıları, son 5-6 sezondur Ocak ayında kamp için Antalya'ya gelen Bundesliga ekiplerinin bu sezon gelmemesine yol açtı. Bu sene Antalya'yı tercih etmeyen Bundesliga ekipleri, İspanya, Portekiz, Amerika ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni tercih etti. Antalya'yı tercih etmeyen tek takım olan Bundesliga lideri Bayern Münih ise bu yıl kararını değiştirmeyerek Katar'da kamp yapmaya gidecek.
Antalya'yı tercih eden fakat bu yıl gelmeyecek takımların kamp yapacağı ülkeler şöyle:
RB Leipzig - Portekiz
Herta Berlin - İspanya
Frankfurt - Birleşik Arap Emirlikleri
Hoffenheim - Kamp yapmayacak
Dortmund - İspanya
Köln - Kamp yapmayacak
Freiburg - İspanya
Leverkusen - Amerika
Mainz - İspanya
Schalke - İspanya
Augsburg - İspanya
Wolfsburg - İspanya
Mönchengladbach - İspanya
Werder Bremen - İspanya
Hamburg - Birleşik Arap Emirlikleri
Inglostadt - Kamp yapmayacak
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