Türkiye'de devre arası kampı krizi!

Bundesliga ekipleri son 5-6 sezondur Ocak ayı kamp dönemi için Antalya'yı tercih ediyordu. Ancak ülkemizde yaşanan malum olaylar nedeniyle bu sezon Antalya'yı tercih etmediler.

Ülkemizde yaşanan terör saldırıları, son 5-6 sezondur Ocak ayında kamp için Antalya'ya gelen Bundesliga ekiplerinin bu sezon gelmemesine yol açtı. Bu sene Antalya'yı tercih etmeyen Bundesliga ekipleri, İspanya, Portekiz, Amerika ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni tercih etti. Antalya'yı tercih etmeyen tek takım olan Bundesliga lideri Bayern Münih ise bu yıl kararını değiştirmeyerek Katar'da kamp yapmaya gidecek.



Antalya'yı tercih eden fakat bu yıl gelmeyecek takımların kamp yapacağı ülkeler şöyle:

RB Leipzig - Portekiz

Herta Berlin - İspanya

Frankfurt - Birleşik Arap Emirlikleri

Hoffenheim - Kamp yapmayacak

Dortmund - İspanya

Köln - Kamp yapmayacak

Freiburg - İspanya

Leverkusen - Amerika

Mainz - İspanya

Schalke - İspanya

Augsburg - İspanya

Wolfsburg - İspanya

Mönchengladbach - İspanya

Werder Bremen - İspanya

Hamburg - Birleşik Arap Emirlikleri

Inglostadt - Kamp yapmayacak

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