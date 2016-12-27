AJANSSPOR - NTV Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Spor Servisi programında gündemi değerlendirdi. Demirkol, Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında yapılan ve sarı lacivertlilerin 3-0 kazandığı maç hakkındaki görüşlerini de dile getirdi.

Demirkol'un öne çıkan sözleri şöyle:

"Fenerbahçe’nin de Trabzonspor’un da birer adet futbol planı var. Fenerbahçe’nin planı şartlar uyarsa, mükemmel sonuçlar çıkarıyor. Çünkü elinde, planına uyan bir kadro var. Trabzonspor’un kendi planını göre oynayacak bir kadrosu yok. Oyuncular plana uymaya çalışıyor ama olmuyor. Mehmet Ekici en çok ikili mücadele kazanan oyuncu ama Ekici o oyuncu değil ki. İyi niyetle uğraşıyor, mücadele ediyor. Ersun Hoca daha iyi bir takım bekliyordu. Camianın sabrı var mı bilmiyorum ama ben Ersun Hoca’yı beğenirim. Kendini kanıtlamış bir hoca. Ancak bu kadrodan ne çıkar bilmiyorum. Reaksiyon veremiyor. Hoca çözüm bulamadı. Trabzonspor’un planını dün Yusuf atılana kadar ki bölüm için söylüyorum, önde basıyorsun ama bir şey üretemiyorsun. Bu riski almaya ne gerek var. Galatasaray alıyor bu riski ve önde basıyor. Çünkü Yasin’i veya Sneijder’i var. Trabzonspor’un 16 haftada 12 golü var. Olacak iş değil, bu oyunla çok daha fazla atması lazımdı. Ersun Hoca bu kadar kötü olamaz, saçmalık bu.

Ersun hocanın kopma anı dediği 2. golde yayda kimse yok, Onazi mecbur Lens’e basmaya gidiyor. Mehmet Ekici serbest vuruşu kullanırken 2 kişi yayda olmalı, aksi olursa ya auta atacaksın ya da golü yiyeceksin. Şu Lens’in, Onazi veya Mustafa Akbaş’la bire bir kalması burada Advocaat’ın en istediği şey. Bunlar, transferim iyi değil veya takımı kuramıyorum değil. Fernandao kendi çapında çok iyi oynadı ama Van Persie olsaydı bu stat yıkılırdı.

Lens, Amerikan futbolcusu gibi öyle bir defansif önlem alınması lazım. Ligin çok üstünde bir oyuncu, takımı değiştirdi.

Hatem Ben Arfa çok ilginç bir transfer. Eğer Pereira devam ediyor olsaydı ve Ben Arfa’yı transfer etmek isteselerdi delirdiklerini düşünürdüm. Çünkü birbirlerine girerlerdi, Ben Arfa çok yetenekli ama çok disiplinsiz. Şutu var, radar gibi her yeri görüyor. Futboluna söyleyecek sözüm yok. Ancak disiplini çok kötü. Bugüne kadar çok denendi, istendi. Advocaat bu adamı kullanabilirse, yarışta Fenerbahçe’yi öne geçirir. Ama olmazsa olayın içine bombayı koymuş olursun, çok riskli bir transfer.

Mustafa Çulcu’ya katılıyorum, penaltıda kural hatası yok ama çağdaş hakemliğe uymuyor. Dün hakemlere gösterdiğimiz tepkilerde haklıyız ama yapıcı eleştiri yapmamız lazım. Herkes kendi işini doğru yapmalı.

Fenerbahçe maçlarında yazı yazmak çok zor. Çünkü neredeyse her maç aynı yazıyı yazmak zorunda kalabilirsiniz.

Ersun Hoca’nın devre arasında yapması gereken işin haddi hesabı yok. Dün yönetime de ciddi bir tepki vardı.

İrfan Can, Fenerbahçe ile anılırken geçen hafta manşetteydi. Başakşehir’e transferi ufacık yer almış gazetelerde.

Eto’o çok gitmek istiyor. Başkanın düşüncesi, ben Eto’o’yu yollarsam ve kulüp kötüye giderse, sorumlusu ben olurum. Ben transferi bitti diye biliyorum.

Quaresma’nın, Aboubakar ile aynı parayı istemesi haberi üzerine: “Quaresma bence alçakgönüllülük yapmış, Aboubakar mı Quaresma mı?”

Sneijder’i Çin istemiş. Galatasaray’dan ayrılmak istemiyor. Ancak Wesley’nin planları farklı diye biliyorum. Buradan sonraki durak Amerika gibi. Podolski’ye 10 milyon olmaz, 25 falan lazım.

Başakşehir, İrfan Can için doğru bir okul, orada eksiklerini düzeltebilir"

