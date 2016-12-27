- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
"Yalan dolan ve saçmalık"
27 Aralık 2016 , 09:27
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
G.Saray'da Başkan Dursun Özbek ile eski başkan Ünal Aysal arasında gerilim tırmanıyor. Özbek'in "Paranın kokusunu alanlar ortaya çıkıyor" şeklindeki sözlerine, kendi ismi verilmediği halde yanıt veren Aysal, sert ifadeler kullandı. Telegol'e konuk olan Aysal, açıklamaları Galatasaray Başkanı'na yakışmayacak şekilde küçültücü ve talihsiz olarak adlandırdı.
KİMSE PARA İÇİN GELMEDİ
Aysal, "Galatasaray'da son 17 yılda hiçbir başkan kasada para bulmadı. Hiçbir başkan bu göreve para kokusu aldığı için gelmedi. Bu kadar ucuz ifadeler ile ne kendisini, ne de temsil ettiği camiayı küçük düşürmedi. Bu yalan dolan ve saçmalıklardan vazgeçip biraz da ciddi işlere baksalar daha da inandırıcı olabilirler" dedi..
Takvim
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
Şu anda Öne Çıkan Videolar
Şu anda Öne Çıkan Haberler
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
Sizce Hangisi?
Son Videolar