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Yevhen Seleznyov resmen Karabükspor'da

Tarih27 Aralık 2016 , 15:51

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Spor Toto Süper Lig takımlarından Kardemir Karabükspor, Shakhtar Donetsk'ten 31 yaşındaki santrafor Yevhen Seleznyov ile ön protokol imzaladı. 

Ankara'da gerçekleştirilen törene Yevhen Seleznyov ile Kardemir Karabükspor Başkanı Feridun Tankut katıldı.

 

 

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