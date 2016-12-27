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Yevhen Seleznyov resmen Karabükspor'da
27 Aralık 2016 , 15:51
Spor Toto Süper Lig takımlarından Kardemir Karabükspor, Shakhtar Donetsk'ten 31 yaşındaki santrafor Yevhen Seleznyov ile ön protokol imzaladı.
Ankara'da gerçekleştirilen törene Yevhen Seleznyov ile Kardemir Karabükspor Başkanı Feridun Tankut katıldı.
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