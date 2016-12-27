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Yönetim sessizliğini koruyor!

Tarih27 Aralık 2016 , 09:26

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Yönetim sessizliğini koruyor!

Beşiktaş'ın ara transferde renklerine bağlamak istediği Ryan Babel'in durumu kafa karıştırdı. Deportivo'dan ayrıldıktan sonra İstanbul'a gelen Babel, dün de resmi Instagram hesabından spor yaparken bir videosunu paylaştı ve altına da, 'No Christmas' yani 'Noel yok' notunu düştü. Ancak yönetim Babel konusunda sessiz. Yönetim Babel'e ödenecek yıllık ücret ve imza parası alacağı iddialarıyla ilgili olarak olumlu ya da olumsuz birşey söylemeyince "Babel boşa mı geldi?" yorumları yapılmaya başlandı..

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