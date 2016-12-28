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10'u Çinliler istemedi!
28 Aralık 2016 , 14:19
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- Spor Toto Süper Lig
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AJANSSPOR ÖZEL- Özgür SANCAR
Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesly Sneijder, büyük transfer yatırımlarıyla dikkat çeken Çin'de 5 takıma önerildi. Başarılı futbolcunun menajeri Guido Albers, Alman bağlantısı Markus Claus vasıtasıyla Çin'de etkin çalışan ASM London şirketiyle anlaştı.
Bu şirket aracılığıyla yapılan görüşmelerden şu ana kadar olumlu sonuç çıkmadı. Şirketin 5 Çin kulübüyle görüştüğü, ancak Çinlilerin Sneijder'in eski form düzeyinde olmadığını öne sürerek transfere sıcak bakmadıklarını belirttikleri öğrenildi.
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